Cavani | avventura nella Liga

Advertising

UgoBaroni : RT @sportli26181512: UFFICIALE, Cavani saluta il Manchester United: 'Grazi ai tifosi per il grande affetto' VIDEO: Edinson Cavani saluta il… - sportli26181512 : UFFICIALE, Cavani saluta il Manchester United: 'Grazi ai tifosi per il grande affetto' VIDEO: Edinson Cavani saluta… -

Le parole di Edinsoncon cui chiude la suaal Manchester United: "Ho cercato di dare il meglio di me per questa squadra" Edinsondice addio al Manchester United con una lunga intervista sui canali ...Commenta per primo Edinsonsaluta il Manchester United . Finisce l'con i Red Devils per l'attaccante uruguaiano, che sui canali del club dedica un messaggi ai tifosi: 'Ho sinceramente solo parole di gratitudine ...l’approdo di Edinson Cavani alla Salernitana potrebbe diventare realtá. Il centravanti uruguaiano ha già comunicato che non continuerà la sua avventura al Manchester United. Con i Red Devils, El ...l presidente della Salernitana Danilo Iervolino non vuole smettere di sognare e dopo l'impresa della salvezza ottenuta in rimonta vuole continuare a stupire. Il sogno Cavani. . Iervolino non si nascon ...