Caterina Balivo e Guido Maria Brera insieme al MCS raccontano il primo incontro e alcune scelte di vita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 2 giugno 2022) Tra gli ospiti dell’ultima puntata del MCS ieri sera anchee il marito. E’ la loro prima voltain tv e la conduttrice pensa sarà anche l’ultimo. A Maurizio Costanzo non si può dire di no e la coppia si è raccontata passando dal loroal perché laha lasciato ‘Vieni da me’, il suo programma su Rai 2. Anche Costanzo aggiunge i suoi ricordi e ripensa a una lettera scritta da: aveva solo 10 anni e chiedeva di partecipare al Costanzo Show. Aveva già tutto chiaro in mente, la sua voglia di entrare nel mondo dello spettacolo. Ci ha messo un po’ di tempo in più ma dopo 30 anni è addirittura con suo marito sul palco tanto desiderato. “Il fascino del ...