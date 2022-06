Castelvetere Il 4-5 giugno carri allegorici e sfilate per la 52esima edizione del Carnevale

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 2 giugno 2022) L’Irpinia saluta l’attesissimo ritorno delprimaverile per uno degli eventi più amati della provincia di Avellino e non solo, sulla scia di quanto accade in Italia per i più importanti Carnevali italiani dopo l’emergenza Covid-19. Ladelse, che dal 2020 appartiene al ristretto elenco dei Carnevali Storici tutelati dal Ministero della Cultura, si svolgerà i prossimi 4 e 5, proponendo un programma ricchissimo, quest’anno con la direzione artistica per i gruppi musicali di Roberto D’Agnese, che, oltre alla tradizionale parata dei maestosie degli spettacolari gruppi di ballo, vedrà spettacoli e laboratori per bambini ed ...