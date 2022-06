Castelli aperti, sagre e spettacoli per famiglie: il ponte del 2 giugno in provincia (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca da giovedì 2 a domenica 5 giugno, con il “ponte” che di fatto disegna un lungo week-end. Tra gli appuntamenti spiccano la giornata dei Castelli aperti, svariate sagre e feste, spettacoli per famiglie e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia dal 2 al 5 giugno. ADRARA SAN MARTINO – Escursione: i Colli di San Fermo ALBINO – Bambini in Piazzo ALMENNO SAN BARTOLOMEO – Festa dell’oratorio di Almenno San Bartolomeo ALZANO LOMBARDO – Olera e il suo fascino BARIANO – Festa dell’oratorio a Bariano BERZO SAN FERMO – Camminata fra Berzo San Fermo e Grone BREMBATE SOTTO – Festa dell’oratorio a Brembate Sotto BRIGNANO GERA D’ADDA – Il Castello Armonico, a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca da giovedì 2 a domenica 5, con il “” che di fatto disegna un lungo week-end. Tra gli appuntamenti spiccano la giornata dei, svariatee feste,pere molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi indal 2 al 5. ADRARA SAN MARTINO – Escursione: i Colli di San Fermo ALBINO – Bambini in Piazzo ALMENNO SAN BARTOLOMEO – Festa dell’oratorio di Almenno San Bartolomeo ALZANO LOMBARDO – Olera e il suo fascino BARIANO – Festa dell’oratorio a Bariano BERZO SAN FERMO – Camminata fra Berzo San Fermo e Grone BREMBATE SOTTO – Festa dell’oratorio a Brembate Sotto BRIGNANO GERA D’ADDA – Il Castello Armonico, a ...

