Caso licenze, il comunicato dello Spezia: «Depositate correttamente» (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo il Caso esploso attorno alle licenze nazionali per la stagione 2022/2023, lo Spezia smentisce le voci sulle sue ipotetiche mancanze Lo Spezia non ci sta e, attraverso un comunicato, smentisce le voci riguardanti il Caso licenze nazionali. IL comunicato – «Lo Spezia Calcio comunica di aver depositato correttamente entro il 31 maggio 2022 tutta la documentazione relativa agli adempimenti richiesti dal Sistema licenze Nazionali per la stagione 2022/2023. In relazione alla carenza finanziaria evidenziata dal mancato rispetto di uno degli indicatori, la società comunica di aver già provveduto alla copertura dello squilibrio e di aver effettuato tutti gli adempimenti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo ilesploso attorno allenazionali per la stagione 2022/2023, losmentisce le voci sulle sue ipotetiche mancanze Lonon ci sta e, attraverso un, smentisce le voci riguardanti ilnazionali. IL– «LoCalcio comunica di aver depositatoentro il 31 maggio 2022 tutta la documentazione relativa agli adempimenti richiesti dal SistemaNazionali per la stagione 2022/2023. In relazione alla carenza finanziaria evidenziata dal mancato rispetto di uno degli indicatori, la società comunica di aver già provveduto alla coperturasquilibrio e di aver effettuato tutti gli adempimenti ...

