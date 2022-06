Caso Johnny Depp-Amber Heard: arriva il verdetto finale (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo tre giorni di camera di consiglio, i sette giurati hanno comunicato di essere arrivati al verdetto finale sul Caso Johnny Depp e Amber Heard. Sembra infatti che la vicenda giudiziaria che ha coinvolto da ormai sei settimane gli attori hollywoodiani sia terminata. Il mondo è rimasto col fiato in sospeso per ben 23 giorni dinanzi alla vicenda che ha visto in tribunale Johnny Depp e Amber Heard. Il processo per diffamazione da 100 milioni di dollari ha rivelato dettagli a dir poco scioccanti sul matrimonio della coppia. Tra i momenti più memorabili per esempio, le immagini di Johnny Depp mentre distruggeva la cucina. O la speculazione su internet di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo tre giorni di camera di consiglio, i sette giurati hanno comunicato di essereti alsul. Sembra infatti che la vicenda giudiziaria che ha coinvolto da ormai sei settimane gli attori hollywoodiani sia terminata. Il mondo è rimasto col fiato in sospeso per ben 23 giorni dinanzi alla vicenda che ha visto in tribunale. Il processo per diffamazione da 100 milioni di dollari ha rivelato dettagli a dir poco scioccanti sul matrimonio della coppia. Tra i momenti più memorabili per esempio, le immagini dimentre distruggeva la cucina. O la speculazione su internet di ...

Advertising

bambinaviviata : RT @starkxsos: ma la gente sta male, non è 'believe all women' e neanche 'believe all men' ma dovrebbe essere 'believe all victims'. Si dev… - deliaboard : Passei ilesa de dar palpite no caso Johnny Depp X Amber Heard. Ufa! ?? - SaruZz84 : @alex_orlowski @Controcorrentv @ladyonorato Ecco ci risiamo, a proposito di PensieroUnico: il caso Johnny Depp non… - levardelsol : RT @extradvrk: JOHNNY DEPO HA VINTO IL CASO RAGAAA VOGLIO PIANGWRE - perseguitatoak : Molto figa l’avvocata di Johnny Depp… per caso ha OnlyFans? -