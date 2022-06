(Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione della Festa della Repubblica Italiana, una prima serata speciale sucon “”, in onda alle 21.20. A partire dallescritte ai Presidenti della Repubblica Italiana, un viaggio nel tempo in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, con la voce narrante di. “” è un docufilm che prende spunto dalle, conservate presso l’Archivio storico del, scritte da donne e uomini comuni ai Presidenti della Repubblica Italiana. Con l’ausilio di foto e video privati, intrecciati ai materiali delle Teche Rai, il docufilm racconta le paure, i sogni, le speranze e le gioie, in un arco temporale ...

Advertising

bubinoblog : CARO PRESIDENTE: SU RAI3 WALTER VELTRONI E LE LETTERE DEGLI ITALIANI AL QUIRINALE - Piero03225577 : @ilgiornale La diplomazia è certamente importante, caro presidente, ma bisogna sempre vedere chi la fa ed in questo… - Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, giovedì #2giugno, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: @DonMatteoRai ?? @RaiDue: 'Appena un minuto… - Jerevak2 : @GiuseppeConteIT Buona festa, caro Presidente! - Pierre13903748 : Caro Presidente le sue sono le stesse chiacchiere degli altri.Basta,basta.Quasi quasi c'è da considerare Renzi,che… -

, utilizzi meno i social, magari metta in pratica qualche promessa. Altro che 'La Calabria che non ti aspetti', noi calabresi siamo abituati al degrado, non parlatemi sempre di ...L'incrocio tra un sistema complesso che rischia di costarealle imprese turistiche trentine , ... "C'è molta apprensione" ha spiegato Marco Fontanari,dell'Associazione ristoratori del ...In occasione della Festa della Repubblica Italiana questa sera su Rai 3 (dalle 21.20) andrà in onda il docu-film Caro Presidente. Un viaggio nel tempo lungo 50 anni tra la piccola e la grande storia d ...Continua a perdere pezzi il Pd regionale. Dopo le dimissioni di Leo Annunziata del 21 marzo scorso non si è riusciti a trovare l'’accordo sul suo sostituto: l’ipotesi Stefano Graziano (che piace anche ...