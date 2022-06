CARO PRESIDENTE: SU RAI3 WALTER VELTRONI E LE LETTERE DEGLI ITALIANI AL QUIRINALE (Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione della Festa della Repubblica Italiana, una prima serata speciale su RAI3 con “CARO PRESIDENTE”, in onda alle 21.20. A partire dalle LETTERE scritte ai Presidenti della Repubblica Italiana, un viaggio nel tempo in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, con la voce narrante di WALTER VELTRONI. “CARO PRESIDENTE” è un docufilm che prende spunto dalle LETTERE, conservate presso l’Archivio storico del QUIRINALE, scritte da donne e uomini comuni ai Presidenti della Repubblica Italiana. Con l’ausilio di foto e video privati, intrecciati ai materiali delle Teche Rai, il docufilm racconta le paure, i sogni, le speranze e le gioie DEGLI ITALIANI, in un arco temporale ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione della Festa della Repubblica Italiana, una prima serata speciale sucon “”, in onda alle 21.20. A partire dallescritte ai Presidenti della Repubblica Italiana, un viaggio nel tempo in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, con la voce narrante di. “” è un docufilm che prende spunto dalle, conservate presso l’Archivio storico del, scritte da donne e uomini comuni ai Presidenti della Repubblica Italiana. Con l’ausilio di foto e video privati, intrecciati ai materiali delle Teche Rai, il docufilm racconta le paure, i sogni, le speranze e le gioie, in un arco temporale ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti tv giovedì 2 giugno 2022: Don Matteo, Caro Presidente, UEFA Nations League, Dritto e Rovescio, dati auditel… - Sunsea74 : @GiuseppeConteIT Purtroppo caro Presidente, in Italia vige ancora la cosiddetta 'cultura' clientelare. Per trovare… - Gabriel16489192 : RT @Gaetano38397120: Caro @matteorenzi ,pensa, c'è gente dimmerda schifosa come te che una massa di dementi ha messo a fare il presidente d… - gi_useppe8 : @berlusconi Grazie infinite Signor Presidente! Buona Festa della Repubblica a Lei! Il saluto più Caro!!!! - ilatwitta : RT @Gaetano38397120: Caro @matteorenzi ,pensa, c'è gente dimmerda schifosa come te che una massa di dementi ha messo a fare il presidente d… -