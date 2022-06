Caro presidente, Spagna-Portogallo o Dolce novembre? La tv del 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 2 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non avrai altro Dio all’infuori di me”: mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto: tutti sono alla ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore, migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate da origami. Si tratta semplicemente di un gioco? E se qualcuno approfittasse della confusione per fare del male a Don Matteo? Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Caro presidente”. Un viaggio non cronologico nel tempo, un racconto in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 2su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non avrai altro Dio all’infuori di me”: mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto: tutti sono alla ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore, migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate da origami. Si tratta semplicemente di un gioco? E se qualcuno approfittasse della confusione per fare del male a Don Matteo? Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “”. Un viaggio non cronologico nel tempo, un racconto in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, ...

