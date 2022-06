Cardinale ha le idee chiare | subito lo stadio E il Milan può trascinare il resto d' Italia

Advertising

Ancora prima di annunciare l'acquisto del Milan - un affare da un miliardo e 200 milioni di euro - Gerryha chiesto di essere portato a Sesto San Giovanni: "fatemi vedere il luogo in cui volete, anzi vogliamo costruire il nostro nuovo stadio". Conosceva già la zona di San Siro, ha cominciato a ...Orgoglio, entusiasmo,chiare. Gerrysi è presentato nel modo migliore ai tifosi del Milan , in calce all'operazione da 1 miliardo e 300 milioni di euro che gli ha consentito di diventare il nuovo ...Il nuovo proprietario del Milan indica il nuovo stadio come priorità, la stessa che è determinante per il futuro dell'EuroRoma, esaltata dal lavoro e dallo stile dell'altro Soecial One ...Il nuovo proprietario porterà la sua vicinanza al mondo dell’entertainment: si è presentato con una frase a effetto: «Voglio vincere». Ma con Elliott condivide visione e strategie. Anche sul mercato ...