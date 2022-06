Advertising

TGCOM

A quasi un anno dall'uscita dell'album 'Exuvia' finalmente il rapper pugliese può portare il suo spettacolo in tour. E sarà un'occasione unica. Tgcom24 ne ha parlato con ...Ho anche patito questo espormi a suoni e rumori (come ha più volte raccontato soffre di ... Racconterò questopassando attraverso un universo surreale. La scaletta sarà incentrata molto ... Caparezza, il rito di passaggio diventa collettivo: "Vi porto nel bosco della mia fantasia" A quasi un anno dall'uscita dell'album "Exuvia" finalmente il rapper pugliese può portare il suo spettacolo in tour. E sarà un'occasione unica. Tgcom24 ne ha parlato con lui ...Manca esattamente un mese alla partenza di EXUVIA ESTATE 2022, il tour che porterà CAPAREZZA in giro per tutta Italia dando così finalmente la possibilità a tutti i fan di ascoltare e vedere dal vivo ...