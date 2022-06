Campionati Italiani di scherma, Andrea Cassarà vince l’oro nel fioretto a squadre (Di giovedì 2 giugno 2022) I Campionati Italiani di scherma hanno segnato il riscatto di Andrea Cassarà. Dopo una stagione sottotono, il direttore sportivo della Bergamasca scherma si è infatti aggiudicato il titolo tricolore a squadre nel fioretto maschile. Sceso in pedana con la casacca dei Carabinieri, Cassarà è stato uno dei principali protagonisti della seconda giornata di gare in corso a Courmayeur cancellando la delusione per la prova individuale. Schierato insieme a Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli, il fuoriclasse azzurro ha superato senza grossi problemi ai quarti di finale la scherma Treviso per 45-11 garantendosi subito l’accesso alle medaglie. Capace di trovare nuovamente il colpo decisivo, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Idihanno segnato il riscatto di. Dopo una stagione sottotono, il direttore sportivo della Bergamascasi è infatti aggiudicato il titolo tricolore anelmaschile. Sceso in pedana con la casacca dei Carabinieri,è stato uno dei principali protagonisti della seconda giornata di gare in corso a Courmayeur cancellando la delusione per la prova individuale. Schierato insieme a Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli, il fuoriclasse azzurro ha superato senza grossi problemi ai quarti di finale laTreviso per 45-11 garantendosi subito l’accesso alle medaglie. Capace di trovare nuovamente il colpo decisivo, ...

