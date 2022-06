Calciomercato Torino, via Belotti: attaccante della Nazionale nel mirino! (Di giovedì 2 giugno 2022) La retrocessione in Serie B del Cagliari può aprire spiragli molto interessanti in ottica mercato, soprattutto in funzione di quei giocatori che sono molto appetibili in Serie A e all’estero. Di questo gruppo fa sicuramente parte Joao Pedro. L’attaccante e capitano dei rossoblu può infatti salutare l’isola dopo otto anni, trascorsi tra molti alti e qualche basso, come quest’anno ad esempio, ma comunque è riuscito a farsi amare da un intero popolo, quello cagliaritano, a suon di gol e prestazioni che ne hanno impreziosito la sua permanenza. Joao Pedro TorinoIl Torino è pronto a investire 7 milioni di euro per convincere il Cagliari a lasciar partire Joao Pedro. La valutazione dell’italo-brasiliano non potrà certo essere uguale a quella della scorsa estate, quando i sardi chiesero a Vagnati non meno di 15 milioni. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) La retrocessione in Serie B del Cagliari può aprire spiragli molto interessanti in ottica mercato, soprattutto in funzione di quei giocatori che sono molto appetibili in Serie A e all’estero. Di questo gruppo fa sicuramente parte Joao Pedro. L’e capitano dei rossoblu può infatti salutare l’isola dopo otto anni, trascorsi tra molti alti e qualche basso, come quest’anno ad esempio, ma comunque è riuscito a farsi amare da un intero popolo, quello cagliaritano, a suon di gol e prestazioni che ne hanno impreziosito la sua permanenza. Joao PedroIlè pronto a investire 7 milioni di euro per convincere il Cagliari a lasciar partire Joao Pedro. La valutazione dell’italo-brasiliano non potrà certo essere uguale a quellascorsa estate, quando i sardi chiesero a Vagnati non meno di 15 milioni. ...

