Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: nuovo contratto se sta bene (Di giovedì 2 giugno 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si svincolerà nel Calciomercato estivo. Ma il club potrebbe fargli un nuovo contratto nel 2023 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022) Zlatan, attaccante del, si svincolerà nelestivo. Ma il club potrebbe fargli unnel 2023

Advertising

cmdotcom : #Milan a #RedBird: 600 milioni di euro in prestito da #Elliott con interessi al 15% - DiMarzio : .@acmilan, #Origi in Italia solo la prossima settimana: le ultime - cmdotcom : #Milan , avanti con #Maldini e #Massara : accordo per il rinnovo - Kid00__ : RT @lamelasulweb: Consiglio - yassine01937035 : RT @serieApallone: Milan, si lavora al vice-Theo: nuova idea sulla sinistra: Milan, ieri Gerry Cardinale ha potuto vi...... leggi di più s… -