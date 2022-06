Calciomercato Milan, i tre nomi di Maldini per Cardinale: ecco chi sono (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Milan: Maldini dà la lista a Cardinale. Tre nom che sono la priorità del club rossonero: di chi si tratta Nei prossimi faccia a faccia tra il grande capo di RedBird e Maldini, così che finalmente si possa entrare nel vivo del mercato del Milan. Si parte da una lista, naturalmente non definitiva, nella quale ci sono almeno tre nomi cerchiati in rosso: Gleison Bremer, Renato Sanches e Nicolò Zaniolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022)dà la lista a. Tre nom chela priorità del club rossonero: di chi si tratta Nei prossimi faccia a faccia tra il grande capo di RedBird e, così che finalmente si possa entrare nel vivo del mercato del. Si parte da una lista, naturalmente non definitiva, nella quale cialmeno trecerchiati in rosso: Gleison Bremer, Renato Sanches e Nicolò Zaniolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, #Origi in Italia solo la prossima settimana: le ultime - cmdotcom : #Milan a #RedBird: 600 milioni di euro in prestito da #Elliott con interessi al 15% - cmdotcom : #Milan , avanti con #Maldini e #Massara : accordo per il rinnovo - Milannews24_com : Calciomercato Milan: Maldini dà la lista a Cardinale. Tre nomi in rosso - clarence_von : RT @Gazzetta_it: Da Rebic a Ballo Touré fino a Saelemaekers: #Milan, serve cedere prima di investire@carlolaudisa -