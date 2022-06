Calciomercato Juventus | grande colpo in difesa | fari sulla Premier League

(Di giovedì 2 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio italiano? Il Milan ha vinto la corsa sull’Inter diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hanno provato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla due milanesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli esi sono qualificate per la prossima Champions, mentre l’Europaparlerà romano con Lazio e Roma pronte per il prossimo anno. La Fiorentina, infine, si potrà concentrareConference: battuta la concorrenza dell’Atalanta. La Salernitana è salva e Cagliari, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #DeSciglio rinnoverà il contratto fino al 2025: firma nelle prossime ore - GiovaAlbanese : La #Juventus si è mossa negli ultimi giorni per #Zaniolo: pista parallela o alternativa a #DiMaria lo si capirà pre… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @ManUtd annuncia la partenza di #Pogba: la #Juventus lo aspetta. La situazione - Pasky973 : Buongiorno gobbi ? ?????????????? #DiMaria #Pogba #juventus #Calciomercato - ZonaBianconeri : RT @cicoria_e: dopo #ItaliaArgentina che ne pensate di #DiMaria alla #Juventus .... #calciomercato -

Vice Vlahovic: a sorpresa lapotrebbe avere la fortuna di 'trovar - selo' già in casa, difatti il giovane Giacomo Vrioni è capocannoniere insieme ad un certo Adeyemi (comprato dal Dortmund ...news, Di Maria vuole Torino!: il nome più caldo è quello di Angel Di Maria , l'esterno argentino è stato protagonista di una prestazione eccezionale a ...La Juventus, in ottica mercato, ha bisogno di rinforzare il centrocampo anche se uno degli obiettivi, De Jong, è ormai fuori portata. Un mercato importante per la Juventus; la rosa bianconera, infatti ...Per l’ormai ex Juventus solo qualche minuto, che non gli ha impedito di trovare la via della rete. Come detto, i tifosi dell’Inter sognano la coppia tutta argentina. Per Dybala sono arrivate aperture ...