Calciomercato Juventus, grana Ramsey: il piano (diabolico) per liberarsi di lui (Di giovedì 2 giugno 2022) Aaron Ramsey è stato uno dei grandi flop recenti della Juve, per questo motivo sarà importante trovare una soluzione in fretta per lui. Acquistare un giocatore a parametro zero porta con sé davvero tantissimi rischi, tanto è vero che quando la Juventus quando arrivò alle prestazioni del gallese Aaron Ramsey, per molti era davvero un grosso problema, dato che il ragazzo aveva sempre dimostrato grandi qualità in campo, ma anche un fisico estremamente incline all’infortunio, infatti a Torino non è stato assolutamente in grado di far vedere nemmeno un briciolo del proprio talento. Aaron Ramsey Juventus (Ansa Foto)Il ruolo del trequartista è sicuramente uno dei più affascinanti che mai ci siano stati nel mondo del calcio, con questo calciatore che è uno di quelli più fantasiosi e che permette così ai tifosi ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 giugno 2022) Aaronè stato uno dei grandi flop recenti della Juve, per questo motivo sarà importante trovare una soluzione in fretta per lui. Acquistare un giocatore a parametro zero porta con sé davvero tantissimi rischi, tanto è vero che quando laquando arrivò alle prestazioni del gallese Aaron, per molti era davvero un grosso problema, dato che il ragazzo aveva sempre dimostrato grandi qualità in campo, ma anche un fisico estremamente incline all’infortunio, infatti a Torino non è stato assolutamente in grado di far vedere nemmeno un briciolo del proprio talento. Aaron(Ansa Foto)Il ruolo del trequartista è sicuramente uno dei più affascinanti che mai ci siano stati nel mondo del calcio, con questo calciatore che è uno di quelli più fantasiosi e che permette così ai tifosi ...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc | Proseguono i contatti con #DiMaria, settimana prossima decisiva per #Pogba - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #DeSciglio rinnoverà il contratto fino al 2025: firma nelle prossime ore - DiMarzio : #Calciomercato | Il @ManUtd annuncia la partenza di #Pogba: la #Juventus lo aspetta. La situazione - AlfredoPedulla : RT @RozziGianni: Ma tutte queste persone che in queste ore sgomitano per salire sul carro #Pogba hanno chiesto il permesso ad @AlfredoPedul… - RozziGianni : Ma tutte queste persone che in queste ore sgomitano per salire sul carro #Pogba hanno chiesto il permesso ad… -