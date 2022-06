Calciomercato.it: Østigård al Napoli per 4 milioni di euro (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Napoli continua a muoversi con netto anticipo sul mercato. Intanto, andato via Insigne, è arrivato Kvaratskheila. Poi, al posto di Ghoulam, è stato ufficializzato l’acquisto di Mathias Olivera. Per sostituire Axel Tuanzebe, che era arrivato a gennaio in prestito per mettere una toppa alla partenza di Manolas, il Napoli ha scelto Leo Skiri Østigård, difensore classe 99? di proprietà del Brighton che ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Genoa, con Blessin. Il norvegese ha ben figurato e ha attirato su di sé le sirene del Napoli. Secondo quanto riporta Calciomercato.it in un articolo a firma Marco Giordano, il direttore sportivo Giuntoli ha trovato l’accordo con la squadra inglese per assicurarsi le prestazioni del difensore, che completa – per ora – il pacchetto di centrali a disposizione di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilcontinua a muoversi con netto anticipo sul mercato. Intanto, andato via Insigne, è arrivato Kvaratskheila. Poi, al posto di Ghoulam, è stato ufficializzato l’acquisto di Mathias Olivera. Per sostituire Axel Tuanzebe, che era arrivato a gennaio in prestito per mettere una toppa alla partenza di Manolas, ilha scelto Leo Skiri, difensore classe 99? di proprietà del Brighton che ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Genoa, con Blessin. Il norvegese ha ben figurato e ha attirato su di sé le sirene del. Secondo quanto riporta.it in un articolo a firma Marco Giordano, il direttore sportivo Giuntoli ha trovato l’accordo con la squadra inglese per assicurarsi le prestazioni del difensore, che completa – per ora – il pacchetto di centrali a disposizione di ...

