Calciomercato Inter, il Tottenham insiste per Bastoni: la risposta del difensore! (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Inter, dall'Inghilterra sono sicuri. Dopo la notizia data in Italia dal Corriere dello Sport arrivano conferme anche da oltre manica. Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, piace e non poco in Premier League. Secondo le notizie riportate, il Tottenham, allenato da Antonio Conte sarebbe sulle tracce del calciatore. Il tecnico leccese ha già allenato il difensore proprio a Milano, e lo stesso calciatore ha a più riprese pubblicamente ringraziato il proprio allenatore considerandolo colui che lo ha lanciato nel grande calcio dandogli fiducia. Bastoni-Inter Uno scudetto vinto insieme potrebbe però non bastare. Nonostante gli Spurs economicamente soddisferebbero senza grossi problemi le richieste della società e dello stesso giocatore. Lo scoglio rimane la ...

