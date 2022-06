Calciomercato Fiorentina, si guarda in casa Atalanta: i viola puntano Lovato (Di giovedì 2 giugno 2022) Matteo Lovato, rientrerà a Bergamo dopo il prestito al Cagliari, ma la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riporta oggi 2 giungo, La Nazione, il club viola si sarebbe fatto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 2 giugno 2022) Matteo, rientrerà a Bergamo dopo il prestito al Cagliari, ma laavrebbe messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riporta oggi 2 giungo, La Nazione, il clubsi sarebbe fatto...

Advertising

DiMarzio : #Atalanta e #Fiorentina lavorano allo scambio tra i due calciatori - sportli26181512 : Fiorentina, richiesta all'Atalanta per Lovato: Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina avrebbe disc… - FilippoRubu00 : ??#Fiorentina, chiesto all’#Atalanta il difensore centrale Matteo #Lovato. Il club viola vorrebbe il classe 2000 in… - Ftbnews24 : Calciomercato Fiorentina, Italiano punta Djuric: la Salernitana trema #SerieA - Milannews24_com : #Romagnoli #Lazio non si sblocca -