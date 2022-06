Calciomercato Fiorentina, quante possibilità per il ritorno di Lucas Torreira? (Di giovedì 2 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio italiano? Il Milan ha vinto la corsa sull’Inter diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hanno provato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla due milanesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League, mentre l’Europa League parlerà romano con Lazio e Roma pronte per il prossimo anno. La Fiorentina, infine, si potrà concentrare sulla Conference League: battuta la concorrenza dell’Atalanta. La Salernitana è salva e Cagliari, Genoa e Venezia sono retrocesse in Serie B. Una nuova stagione, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio italiano? Il Milan ha vinto la corsa sull’Inter diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hanno provato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla due milanesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League, mentre l’Europa League parlerà romano con Lazio e Roma pronte per il prossimo anno. La, infine, si potrà concentrare sulla Conference League: battuta la concorrenza dell’Atalanta. La Salernitana è salva e Cagliari, Genoa e Venezia sono retrocesse in Serie B. Una nuova stagione, ...

Roma Primavera, sarà Guidi il nuovo allenatore Secondo quanto riportato da Sportitalia il successore sarà Federico Guidi, ex Fiorentina e attuale allenatore del Teramo. CM.IT - Il ritorno di Gattuso è a un passo: i dettagli ...suo burrascoso addio alla FiorentinaGennaro Gattuso sta per tornare in pista un anno dopo il suo burrascoso addio alla Fiorentina di Commisso. Gennaro Gattuso ©LaPresseCome raccolto da Calciomercato. Fiorentina, Italiano aspetta un terzino destro e Gollini in porta La Gazzetta dello Sport Calciomercato Fiorentina, Savanier l'alternativa a Torreira Ma a differenza del mese di maggio, quando il club di Commisso poteva far valere la priorità sull’acquisto del regista sulla base degli accordi stipulati nove mesi fa, i viola potrebbero non essere… L ... Torneo Ballerini, in campo le Scuole calcio Inizia oggi sul campo sportivo Ascanio Nesi di Tavarnuzze l’11° edizione del torneo Renato Ballerini di calcio giovanile riservato alle Scuole calcio. Oggi saranno in campo i giovani calciatori delle ... Secondo quanto riportato da Sportitalia il successore sarà Federico Guidi, exe attuale allenatore del Teramo....suo burrascoso addio alla FiorentinaGennaro Gattuso sta per tornare in pista un anno dopo il suo burrascoso addio alladi Commisso. Gennaro Gattuso ©LaPresseCome raccolto daMa a differenza del mese di maggio, quando il club di Commisso poteva far valere la priorità sull’acquisto del regista sulla base degli accordi stipulati nove mesi fa, i viola potrebbero non essere… L ...Inizia oggi sul campo sportivo Ascanio Nesi di Tavarnuzze l’11° edizione del torneo Renato Ballerini di calcio giovanile riservato alle Scuole calcio. Oggi saranno in campo i giovani calciatori delle ...