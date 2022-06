Calciomercato, Durante: “Non credo che Lautaro lasci l’Inter salvo offerte irrinunciabili. Di Maria può arrivare alla Juventus. Su Ancelotti…” (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Durante – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente FIFA. Ancelotti ha vinto la Champions anche grazie a Vinicius, il quale ci ha messo un po’ per ambientarsi a Madrid: è un monito a chi non dà ai giovani il tempo necessario? “Carlo ha vinto soffrendo e limitando i danni, perché giocare a viso aperto contro Liverpool o Manchester City avrebbe portato alla debacle. Il gol di Vinicius è stato studiato in allenamento innumerevoli volte, l’ho visto con i miei occhi. In finale i Reds hanno giocato meglio, ma nel calcio vince chi la butta dentro: il Real c’è riuscito. Sono contento per Carlo, se lo è meritato, basta con questa favola del ‘bel calcio’. Il successo si può raggiungere attraverso tante strade, non per ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino, agente FIFA. Ancelotti ha vinto la Champions anche grazie a Vinicius, il quale ci ha messo un po’ per ambientarsi a Madrid: è un monito a chi non dà ai giovani il tempo necessario? “Carlo ha vinto soffrendo e limitando i danni, perché giocare a viso aperto contro Liverpool o Manchester City avrebbe portatodebacle. Il gol di Vinicius è stato studiato in allenamento innumerevoli volte, l’ho visto con i miei occhi. In finale i Reds hanno giocato meglio, ma nel calcio vince chi la butta dentro: il Real c’è riuscito. Sono contento per Carlo, se lo è meritato, basta con questa favola del ‘bel calcio’. Il successo si può raggiungere attraverso tante strade, non per ...

