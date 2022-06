Calcio, Nations League: i precedenti tra Italia e Germania. Azzurri nettamente avanti, ma l’ultimo ricordo fa male (Di giovedì 2 giugno 2022) Archiviata la Finalissima 2022, l’Italia si appresta a giocare una nuova partita ufficiale, quella programmata per sabato 4 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna contro la Germania. Sarà l’atto inaugurale della Nations League 2022-23, competizione che assume i contorni dell’occasione di redimersi dopo il clamoroso smacco di aver mancato la qualificazione ai Mondiali del Qatar. Il primo confronto ufficiale tra Italia e Germania è datato 31 maggio 1962 e si gioca all’Estadio Nacional di Santiago del Cile. Finisce 0-0 il match inaugurale di due squadre che avranno scarsa fortuna in quella manifestazione. La Nazionale sarà eliminata al termine della fase a gironi, soprattutto a causa dello scandaloso arbitraggio dell’inglese Ken Aston nella sfida contro il Cile padrone di casa. I ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Archiviata la Finalissima 2022, l’si appresta a giocare una nuova partita ufficiale, quella programmata per sabato 4 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna contro la. Sarà l’atto inaugurale della2022-23, competizione che assume i contorni dell’occasione di redimersi dopo il clamoroso smacco di aver mancato la qualificazione ai Mondiali del Qatar. Il primo confronto ufficiale traè datato 31 maggio 1962 e si gioca all’Estadio Nacional di Santiago del Cile. Finisce 0-0 il match inaugurale di due squadre che avranno scarsa fortuna in quella manifestazione. La Nazionale sarà eliminata al termine della fase a gironi, soprattutto a causa dello scandaloso arbitraggio dell’inglese Ken Aston nella sfida contro il Cile padrone di casa. I ...

