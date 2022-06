Calcio, Nations League 2022: pari tra Spagna e Portogallo, la Repubblica Ceca supera la Svizzera (Di giovedì 2 giugno 2022) Il big match di UEFA Nations League del 2 giugno vede un pareggio tra Spagna e Portogallo. Le due nazionali della penisola iberica giocano una sfida frizzante, con le Furie Rosse che si fanno leggermente preferire e infatti vanno in vantaggio dopo 25 minuti con il gol di Morata; i lusitani riprendono però la sfida per i capelli a otto minuti dal 90?, con Ricardo Horta che sfrutta un bell’assist di Cancelo. Ne approfitta così la Repubblica Ceca, che con il successo sulla Svizzera si prende la vetta del gruppo C. I cechi passano in avanti con un gol di Jan Kuchta, attaccante della Lokomotiv Mosca, che sfrutta una dormita dei rossocrociati su una rimessa laterale. Poco prima dell’intervallo è Noah Okafor ad impattare, ma al 57? Djibril Sow devia un cross innocuo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Il big match di UEFAdel 2 giugno vede un pareggio tra. Le due nazionali della penisola iberica giocano una sfida frizzante, con le Furie Rosse che si fanno leggermente preferire e infatti vanno in vantaggio dopo 25 minuti con il gol di Morata; i lusitani riprendono però la sfida per i capelli a otto minuti dal 90?, con Ricardo Horta che sfrutta un bell’assist di Cancelo. Ne approfitta così la, che con il successo sullasi prende la vetta del gruppo C. I cechi passano in avanti con un gol di Jan Kuchta, attaccante della Lokomotiv Mosca, che sfrutta una dormita dei rossocrociati su una rimessa laterale. Poco prima dell’intervallo è Noah Okafor ad impattare, ma al 57? Djibril Sow devia un cross innocuo ...

