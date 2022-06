Advertising

Agenzia ANSA

Riconosco il privilegio di poter fare ciò che amo e per tutti gli incredibili momenti, esperienze, risultati e ricordi che ilmi ha regalato, spero di essere stato in grado di restituire ...Riconosco il privilegio di poter fare ciò che amo e per tutti gli incredibili momenti, esperienze, risultati e ricordi che ilmi ha regalato, spero di essere stato in grado di restituire ... Calcio: da Elisabette MBE a Bale, 'che gioia in giorno Giubileo' - Calcio (ANSA) - ROMA, 02 GIU - Onorificenza per Gareth Bale nel giorno del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. L'attaccante gallese è ...