Caccia a Ottobre Rosso, qual è la storia vera dietro il film? (Di giovedì 2 giugno 2022) Questa sera, alle 21:10, su Iris, va in onda Caccia a Ottobre Rosso, film thriller-spionaggio del 1990 diretto da John McTiernan. La pellicola è tratta dal romanzo La grande fuga dell’Ottobre Rosso di Tom Clancy, che trae spunto dall’ammutinamento dello Storozhevoy del novembre 1975. I protagonisti di questo film sono Sean Connery nei panni del capitano Marko Ramius, Alec Baldwin (Jack Ryan) e Scott Glenn, nel ruolo del comandante Bart Mancuso. Nel cast del film ci sono anche James Earl Jones, Sam Neill, Joss Ackland e Richard Jordan. Mark Ramius ha il compito di guidare il sottomarino nucleare Ottobre Rosso per verificare l’efficienza del nuovo metodo di propulsione magnetoidrodinamica di nuova concezione, chiamata ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 2 giugno 2022) Questa sera, alle 21:10, su Iris, va in ondathriller-spionaggio del 1990 diretto da John McTiernan. La pellicola è tratta dal romanzo La grande fuga dell’di Tom Clancy, che trae spunto dall’ammutinamento dello Storozhevoy del novembre 1975. I protagonisti di questosono Sean Connery nei panni del capitano Marko Ramius, Alec Baldwin (Jack Ryan) e Scott Glenn, nel ruolo del comandante Bart Mancuso. Nel cast delci sono anche James Earl Jones, Sam Neill, Joss Ackland e Richard Jordan. Mark Ramius ha il compito di guidare il sottomarino nucleareper verificare l’efficienza del nuovo metodo di propulsione magnetoidrodinamica di nuova concezione, chiamata ...

RODOLFOPRENESTI : @scenarieconomic Gia hanno il modello sbilanciato tra backup ( nucleare quel poco e gas) ed eolico, poi aggiungi ca… - ___livia95___ : Jack Ryan just happens to be a character name in Caccia a Ottobre Rosso (1990), Giochi di potere (1992), Al vertice… - gianfrancodig15 : 'Io sono un uomo politico, e questo vuol dire bugiardo e truffatore, e quando mi chino a baciare i bambini rubo lor… - VittorioDA : Solo oggi casualmente ho realizzato che 'Putin' è un cognome inviso da molto tempo: il commissario politico ucciso… - BrutalDeluxe2 : Il coro dell'armata rossa canta l'inno di Caccia a ottobre rosso. PS: chissa' com'e' avvenuto quello sfortunato inc… -