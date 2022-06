Brescia-Hannover oggi | Champions League pallanuoto 2022 | orario | tv | programma | streaming

(Di giovedì 2 giugno 2022) Si apre il, in quel di Belgrado, per le Final Eight delladimaschile. Il primo quarto di finale vedrà subito impegnata una delle due squadre italiane: l’AN. I lombardi, scudettati nel 2021, vanno a caccia delle semifinali: sfida, da favoriti, ai tedeschi del Waspo. Fondamentale passare il turno. Andiamo a scoprire ildella sfida e come seguirla in TV. QUARTI DI FINALEGiovedì 2 giugno Ore 14.30 AN-WaspoDiretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Arena DirettaSky Go, NowTV Diretta scritta OA Sport Photo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Brescia-Hannover pallanuoto Champions League 2022 in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale - #Brescia-Hann… -

IL PROGRAMMA 2 Giugno: 14:30 - An(ITA) vs Waspo98(GER) RM1 16:30 - Pro RECCO (ITA) vs Zodiac CNA BARCELONETA (ESP) RM2 18:30 - FTC Telekom BUDAPEST (HUN) vs Jug DUBROVNIK (CRO) RM3 ...Dopo la bella scudetto col- che pure è presente a Belgrado - i recchesi si sono allenati a ... nella Final Eight in Serbia arrivarono i successi contro i tedeschi dell'(16 - 9), gli ...Si apre il programma, in quel di Belgrado, per le Final Eight della Champions League 2022 di pallanuoto maschile. Il primo quarto di finale vedrà subito impegnata una delle due squadre italiane: l'AN ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Hannover pallanuoto, Champions League 2022, AN Brescia favorito per il passaggio del turno.