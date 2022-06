Brasile, Bolsonaro prende in giro Amber Heard sui social dopo il verdetto (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha preso in giro sui social Amber Heard dopo l’esito del processo che ha dato ragione a Johnny Depp e ha condannato l’attrice per diffamazione. Bolsonaro ha ripubblicato un tweet di Heard del 2018, in cui condivise un articolo del New York Times dal titolo Il Brasile flirta con un ritorno ai giorni bui facendo riferimento alla candidatura di Bolsonaro. Nel tweet anche l’hashtag #EleNão (#LuiNo), ideato dalle femministe brasiliane. Il presidente ha ricondiviso il post di quattro anni fa commentando con un noto meme che lo ritrae mentre guarda un cellulare e sembra essere sorpreso dalla notizia. «La vendetta è un piatto che si mangia freddo», ha commentato Monica Machado, ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente brasiliano Jairha preso insuil’esito del processo che ha dato ragione a Johnny Depp e ha condannato l’attrice per diffamazione.ha ripubblicato un tweet didel 2018, in cui condivise un articolo del New York Times dal titolo Ilflirta con un ritorno ai giorni bui facendo riferimento alla candidatura di. Nel tweet anche l’hashtag #EleNão (#LuiNo), ideato dalle femministe brasiliane. Il presidente ha ricondiviso il post di quattro anni fa commentando con un noto meme che lo ritrae mentre guarda un cellulare e sembra essere sorpreso dalla notizia. «La vendetta è un piatto che si mangia freddo», ha commentato Monica Machado, ...

