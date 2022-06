Bper, via libera dell’Antitrust all’operazione Carige (Di giovedì 2 giugno 2022) Via libera dell’Antitrust all’acquisizione di Carige da parte di Bper Banca. Quest’ultima, però, deve cedere il controllo di 48 filiali a Banco Desio. In questo modo si evitano concentrazioni potenzialmente dannose per la concorrenza. Cinque le regioni interessate da questa operazione: Emilia Romagna Lazio Liguria Sardegna Toscana Nel frattempo Carige, con propria nota inviata alla stampa nella giornata del primo giugno, fa sapere che tutti i membri del Cda si sono dimessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 giugno 2022) Viaall’acquisizione dida parte diBanca. Quest’ultima, però, deve cedere il controllo di 48 filiali a Banco Desio. In questo modo si evitano concentrazioni potenzialmente dannose per la concorrenza. Cinque le regioni interessate da questa operazione: Emilia Romagna Lazio Liguria Sardegna Toscana Nel frattempo, con propria nota inviata alla stampa nella giornata del primo giugno, fa sapere che tutti i membri del Cda si sono dimessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

