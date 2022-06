Botman: “Voglio lasciare il Lille e fare passo avanti. Milan e Newcastle? Interessati” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Se l’ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del Lille? Non lo so, ma credo di sì“. Lo ha detto Sven Botman, finito nel mirino del Milan, ma anche del Newcastle. “L’intenzione è quella di fare un passo in avanti – ha detto il difensore in un’intervista ad Algemeen Dagblad -. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono Interessati, ma non posso e non Voglio di più. Quello che Voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione, non vedo l’ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Se l’ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del? Non lo so, ma credo di sì“. Lo ha detto Sven, finito nel mirino del, ma anche del. “L’intenzione è quella diunin– ha detto il difensore in un’intervista ad Algemeen Dagblad -. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione.? Sono, ma non posso e nondi più. Quello cheio èunine giocare una bella competizione, non vedo l’ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Botman esce allo scoperto: 'Voglio lasciare Lille e fare un passo avanti. Milan? E' interessato' - Den96109848 : RT @Seby_Sarno_: #Botman: “Voglio lasciare il #Lille e fare un passo in avanti. #Milan e #Newcastle interessati ma non dirò di più. Le trat… - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Botman esce allo scoperto: 'Voglio lasciare Lille e fare un passo avanti. Milan? E' interessato' - TeofiloSteven : RT @86_longo: Botman: “Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio di più. Quello che voglio io è fare un passo in avant… - LasPalmasMags : RT @86_longo: Botman: “Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio di più. Quello che voglio io è fare un passo in avant… -