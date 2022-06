Bonus Renzi non pagato, come recuperarlo con il 730 (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Bonus Renzi non pagato dal datore di lavoro non è andato perso per sempre: è possibile recuperarlo inviando la dichiarazione dei redditi, sia per chi utilizza il modello 730/2022 che per chi preferisce il modello redditi Pf. In realtà, anziché parlare di Bonus Renzi, ossia i famosi 80 euro in più in busta paga introdotti dal Governo presieduto dall’attuale leader di Italia Viva, è più corretto utilizzare il termine trattamento integrativo. Questo strumento, entrato in vigore con la legge di Bilancio 2020, ha infatti sostituito il Bonus Renzi portandolo a 100 euro, e prevedendo nel contempo un’ulteriore detrazione – d’importo massimo pari a 80 euro – per coloro che hanno un reddito compreso tra i 28 mila e i 40 mila euro. La ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilnondal datore di lavoro non è andato perso per sempre: è possibileinviando la dichiarazione dei redditi, sia per chi utilizza il modello 730/2022 che per chi preferisce il modello redditi Pf. In realtà, anziché parlare di, ossia i famosi 80 euro in più in busta paga introdotti dal Governo presieduto dall’attuale leader di Italia Viva, è più corretto utilizzare il termine trattamento integrativo. Questo strumento, entrato in vigore con la legge di Bilancio 2020, ha infatti sostituito ilportandolo a 100 euro, e prevedendo nel contempo un’ulteriore detrazione – d’importo massimo pari a 80 euro – per coloro che hanno un reddito compreso tra i 28 mila e i 40 mila euro. La ...

