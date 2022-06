BONUS BOLLETTE: finalmente la notizia che tutti aspettavano (Di giovedì 2 giugno 2022) Il BONUS BOLLETTE è stato potenziato dal governo Draghi e sono state alzate finalmente le soglie isee per potevi accedere. Il governo ha deciso di adoperare alcune modifiche che andranno in contro ad una platea più ampia di famiglie. Già perché le novità introdotte sono di varia natura. Il BONUS BOLLETTE è in vigore dal 2021 ed è rivolto alle famiglie in condizioni economiche disagiate ma anche per condizioni fisiche disagiate. Draghi ne ha disposto il potenziamento alzando il valore monetario del BONUS ed alzato anche i valori isee così da abbracciare una fascia maggiore di popolazione. Ma cosa è cambiato nel dettaglio? Vediamo insieme i punti più salienti della manovra. BONUS BOLLETTE, chi ne ha diritto Il BONUS ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilè stato potenziato dal governo Draghi e sono state alzatele soglie isee per potevi accedere. Il governo ha deciso di adoperare alcune modifiche che andranno in contro ad una platea più ampia di famiglie. Già perché le novità introdotte sono di varia natura. Ilè in vigore dal 2021 ed è rivolto alle famiglie in condizioni economiche disagiate ma anche per condizioni fisiche disagiate. Draghi ne ha disposto il potenziamento alzando il valore monetario deled alzato anche i valori isee così da abbracciare una fascia maggiore di popolazione. Ma cosa è cambiato nel dettaglio? Vediamo insieme i punti più salienti della manovra., chi ne ha diritto Il...

Advertising

hiboss_hiboss : RT @NickyIlSardo84: @GiovanniToti E se anche la Russia fosse ai confini Nato? Cosa ci cambierebbe a noi?Ah già Benzina più economica,bollet… - Frances20828020 : @janavel7 Non solo alcuni di questi bonus sono una vera e propria presa in giro soprattutto per quelli più in diffi… - rem64 : RT @NickyIlSardo84: @GiovanniToti E se anche la Russia fosse ai confini Nato? Cosa ci cambierebbe a noi?Ah già Benzina più economica,bollet… - NickyIlSardo84 : @GiovanniToti E se anche la Russia fosse ai confini Nato? Cosa ci cambierebbe a noi?Ah già Benzina più economica,bo… - RobertoDorini : @MT_Meli_ Beh, la signora in questione è una privilegiata. Può ancora darsi alle spese pazze. Girerei la domanda al… -