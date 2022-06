Bonus 200 euro, si allargano i beneficiari: ecco chi potrebbe comprendere (Di giovedì 2 giugno 2022) Sembra che il Parlamento si appresti ad allargare i beneficiari per il Bonus 200 euro. Vediamo di chi potrebbe ricevere tale incentivo. Il Decreto Aiuti stipulato dal Governo Draghi va in direzioni dei cittadini in difficoltà. Per questo motivo, il Bonus 200 euro permetto di essere molto importante per le famiglie. Tale misura, però, ha fatto un po’ discutere per quel che riguarda la platea dei beneficiari. Questa, secondo le ultime notizie, potrebbe essere allargata. AdobeStockL’incentivo, nella sua prima forma, era destinato a lavoratori, pensionati e disoccupati. In un secondo momento, invece, nel Consiglio dei ministri si è allargato tale Bonus anche ai riceventi del reddito di cittadinanza, lavoratori ... Leggi su chenews (Di giovedì 2 giugno 2022) Sembra che il Parlamento si appresti ad allargare iper il200. Vediamo di chiricevere tale incentivo. Il Decreto Aiuti stipulato dal Governo Draghi va in direzioni dei cittadini in difficoltà. Per questo motivo, il200permetto di essere molto importante per le famiglie. Tale misura, però, ha fatto un po’ discutere per quel che riguarda la platea dei. Questa, secondo le ultime notizie,essere allargata. AdobeStockL’incentivo, nella sua prima forma, era destinato a lavoratori, pensionati e disoccupati. In un secondo momento, invece, nel Consiglio dei ministri si è allargato taleanche ai riceventi del reddito di cittadinanza, lavoratori ...

