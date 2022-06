Bonus 200 euro, sarà pagato non appena “tecnicamente” possibile: per docenti e Ata precari si apre spiraglio (Di giovedì 2 giugno 2022) “Abbiamo presentato un emendamento al Decreto Aiuti per sanare il vulnus dell’articolo 32 che esclude dal riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro il personale precario della scuola e Ata con contratti in scadenza”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 giugno 2022) “Abbiamo presentato un emendamento al Decreto Aiuti per sanare il vulnus dell’articolo 32 che esclude dal riconoscimento dell’indennità una tantum di 200il personaleo della scuola e Ata con contratti in scadenza”. L'articolo .

Advertising

piermolinengo : Il #bonus da 200 euro arriva anche per i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi. Ecco quando verrà erogato… - TwittGiorgio : Bonus 200 euro per chi è un lavoratore domestico. Quello che c’è da sapere - Nazione_Arezzo : Il Patronato Acli in campo per il “Bonus 200 euro” per lavoratori domestici - zazoomblog : Bonus 200 euro ai precari della scuola: novità in arrivo - #Bonus #precari #della #scuola: - zazoomblog : Bonus 200 euro ai precari della scuola: novità in arrivo - #Bonus #precari #della #scuola: -