Bonucci | Azzeriamo quello che è stato | riportiamo l' Italia dove merita

(Di giovedì 2 giugno 2022) Un'altra amara sconfitta per gli azzurri di Mancini. A Wembley l’Argentina ha dominato e si è imposta per 3-0. A dire la sua attraverso i social èanche il difensore dell', Leonardo...

bonucci_leo19 : Azzeriamo quello è stato. Ritroviamo entusiasmo e concentriamoci sul lavoro che ci aspetta per riportare l’Italia d… - tuttosport : #Bonucci: 'Azzeriamo tutto. Riportiamo l'#Italia dove merita' ?? - Luxgraph : Bonucci: 'Azzeriamo tutto. Riportiamo l'Italia dove merita' - MASSIMOPISCOPO1 : @bonucci_leo19 Azzeriamo a restiamo a testa alta - bonucci_leo19 : Azzeriamo quello è stato. Ritroviamo entusiasmo e concentriamoci sul lavoro che ci aspetta per riportare l’Italia d… -

"Azzeriamo quello è stato. Ritroviamo entusiasmo e concentriamoci sul lavoro che ci aspetta per riportare l'Italia dove merita". Sono le parole di Leonardo Bonucci in un post condiviso sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta contro l'Argentina.