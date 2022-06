Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti giovedì 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a giovedì 2 giugno 2022. Prosegue l’opera di monitoraggio della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi 0si registrano 1.943 nuovi contagi, 6 morti, 3.692 tamponi molecolari, 17 ricoverati in terapia intensiva, 344 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Prosegue l’opera di monitoraggio della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata di0si registrano 1.943 nuovi, 6, 3.692 tamponi molecolari, 17 ricoverati in terapia intensiva, 344 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

