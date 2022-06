Bobby Brown: “Ho spento le macchine che tenevano in vita Bobbi Kristina perché me lo ha chiesto in sogno sua madre Whitney Houston” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Perdere mia figlia mi ha distrutto nel profondo. I figli non dovrebbero andarsene prima dei loro genitori e io ho perso la mia bambina”. Bobby Brown sfoga tutto il suo dolore in una straziante intervista ad A&E Channel Tv. Dopo aver perso la moglie Whitney Houston, ha dovuto affrontare anche la morte dei figli Bobbi Brown jr e Bobbi Kristina, prendendo oltretutto la drammatica decisione di staccare le macchine che tenevano in vita quest’ultima dopo il tentativo di suicidio del 2015. “La mia ex moglie Whitney è venuta da me in sogno e mi ha detto ‘lascia andare la mia bambina!’ ed è quello che ho fatto“, ha raccontato rivelando per la prima volta quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “Perdere mia figlia mi ha distrutto nel profondo. I figli non dovrebbero andarsene prima dei loro genitori e io ho perso la mia bambina”.sfoga tutto il suo dolore in una straziante intervista ad A&E Channel Tv. Dopo aver perso la moglie, ha dovuto affrontare anche la morte dei figlijr e, prendendo oltretutto la drammatica decisione di staccare lecheinquest’ultima dopo il tentativo di suicidio del 2015. “La mia ex moglieè venuta da me ine mi ha detto ‘lascia andare la mia bambina!’ ed è quello che ho fatto“, ha raccontato rivelando per la prima volta quanto ...

