Blocco 181 | la serie Sky Original con Blanco intriga sempre di più il pubblico italiano

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 2 giugno 2022)181 ci porta fin da subito in una Milano diversa. Sullo sfondo di un imponente complesso edilizio della periferia milanese un pericoloso triangolo sfiderà le regole della loro stessa identità. La nuovatv Skytornerà sul piccolo schermo con un doppio appuntamento previsto per venerdì 3 giugno. Una storia, quella raccontata in181 che racconta le vicende familiari ma anche e soprattutto una storia d’amore alla Romeo e Giulietta in chiave moderna. La Milano che fa da sfondo alla vicenda è una città inedita, multietnica e sfaccettata, talvolta anche pericolosa. I tre ragazzi al centro della storia sono Bea (Laura Osma), Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero). Il rapper Salmo – al suo debutto in un ruolo per unatv – è Snake. Ci saranno anche Alessandro ...