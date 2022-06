Blanco | fuori il nuovo singolo “Nostalgia”

(Di giovedì 2 giugno 2022), l’emblema della generazione Z. L’artista attraverso i suoi brani cerca di raccontare la confusione e disorientamento della nuova generazione, senza dimenticare i sentimenti come l’amore. Il suo stile è riuscito fin da subito a conquistare il pubblico e, seppur giovanissimo, ha già raggiunto importanti traguardi. Questo è stato un anno da ricordare per. Solo la scorsa estate la sua era la hit più ascoltata, in collaborazione con Sfera Ebbasta in Mi fai impazzire, ma il cantante ha voluto puntare ancora più in alto. A febbraio è salito sul palco dell’Ariston con Mahmood con Brividi, canzone che si è aggiudicata il primo posto nella classifica finale, vincendo così la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Photo Credits: AnsaLe scorse settimanesi è presentato anche sul palco degli Eurovision Song Contest in ...

Momento verità per Giulia Lisioli. Dopo mesi di silenzio, l'ex fidanzata di Blanco parla per la prima volta del cantante e della loro storia, terminata lo ...Il cuore del cantante classe 2003 adesso batte per la ballerina Martina Valdes. Blanco e Giulia Lisioli (sì, quella Giulia alla quale aveva riservato una dedica al Festival di Sanremo 2022) non sono p ...