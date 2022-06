Bimbo di 4 anni si schianta con la mini moto contro un palo e muore sotto gli occhi di suo padre (Di giovedì 2 giugno 2022) Un bambino di 4 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua mini moto contro un palo. Il piccolo Jacob Gamlin-Turner aveva desiderato tanto quella moto così suo padre Ross Turner si era deciso a portare Jacob al Britannia Sports Field di Blackwood, in Galles, per provarla. Una distrazione e l’incidente è stato fatale nonostante il bambino fosse dotato di tutti i dispositivi di sicurezza. Immediatamente il padre ha chiamato i soccorsi e Jacob è stato portato di corsa in ospedale dove i medici hanno riscontrato gravi fratture alla colonna vertebrale e gravissime lesioni craniche. Purtroppo il Bimbo di 4 anni non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate ed è morto il giorno ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 2 giugno 2022) Un bambino di 4è morto dopo essersito con la suaun. Il piccolo Jacob Gamlin-Turner aveva desiderato tanto quellacosì suoRoss Turner si era deciso a portare Jacob al Brita Sports Field di Blackwood, in Galles, per provarla. Una distrazione e l’incidente è stato fatale nonostante il bambino fosse dotato di tutti i dispositivi di sicurezza. Immediatamente ilha chiamato i soccorsi e Jacob è stato portato di corsa in ospedale dove i medici hanno riscontrato gravi fratture alla colonna vertebrale e gravissime lesioni craniche. Purtroppo ildi 4non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate ed è morto il giorno ...

