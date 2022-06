Biden volerà in Arabia | ma l' Opec+ ha già deciso di aumentare la produzione di petrolio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 2 giugno 2022) La notizia, per ora, non è ufficiale. Ma pare proprio che a fine mese il presidente americano Joeinserirà una sosta a Riyad nel mezzo del suo tour europeo per il G7 e il vertice Nato. Con qualche imbarazzo, perché è scontato che ad attendere l’inquilino della Casa Bianca sarà l’uomo forte del Regno saudita, il principe Mohammed Bin Salman, ovvero il responsabile politico, anzi il probabile mandante dell’assassinio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. E così, già sotto tiro per le trattative con il regime di Nicolas Maduro in Venezuela e le possibili intese sul greggio iraniano, si dovrà rimangiare la promessa che, in caso di visita inSaudita, si sarebbe limitato a un saluto a re Salman, ignorando il principe ereditario Mbs, che pure ha in mano le leve del potere. Promessa incauta, perché ancora una ...