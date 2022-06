Berlusconi non va al congresso del Partito popolare europeo e si risparmia fischi e imbarazzi (Di giovedì 2 giugno 2022) Silvio Berlusconi ha dato forfait al congresso del Partito popolare europeo. La motivazione ufficiale? Problemi tecnici al suo aereo personale. Poi c’è un’altra spiegazione. Non ci soffermeremo sul fatto che, la sera prima della partenza per Rotterdam, il Cavaliere ha tirato fino alle due di notte per festeggiare la sua nuova squadra di calcio, il Monza, fresca di promozione in serie A e che riporta l’ex premier sulla scena calcistica come ai bei tempi del Milan, anche se in sedicesimi. Come del resto è ridotta Forza Italia, rispetto ai fasti delle percentuali a due cifre. Già la dice lunga il fatto in sé: fare le ore piccole, alla sua età, sapendo che l’indomani avrebbe dovuto parlare al primo appuntamento post–Merkel del più grande Partito europeo che non ha un suo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 giugno 2022) Silvioha dato forfait aldel. La motivazione ufficiale? Problemi tecnici al suo aereo personale. Poi c’è un’altra spiegazione. Non ci soffermeremo sul fatto che, la sera prima della partenza per Rotterdam, il Cavaliere ha tirato fino alle due di notte per festeggiare la sua nuova squadra di calcio, il Monza, fresca di promozione in serie A e che riporta l’ex premier sulla scena calcistica come ai bei tempi del Milan, anche se in sedicesimi. Come del resto è ridotta Forza Italia, rispetto ai fasti delle percentuali a due cifre. Già la dice lunga il fatto in sé: fare le ore piccole, alla sua età, sapendo che l’indomani avrebbe dovuto parlare al primo appuntamento post–Merkel del più grandeche non ha un suo ...

Giorgiolaporta : C’è qualcosa che unisce #Santoro e la #Russia: quando facevano comodo ai #comunisti per il fiume di rubli da #Mosca… - HuffPostItalia : Con il viaggio da Putin, Salvini s'è giocato il Ppe. E a Rotterdam non è aria neanche per Berlusconi - berlusconi : La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è… - Giambat09149018 : RT @HoaraBorselli: Riprocessato Berlusconi, nonostante tutti i principi del diritto dicano che non puoi essere processato due volte per la… - lupo331 : RT @janavel7: I leader di tre partiti del governo, Salvini, Conte e Berlusconi, sono vicini (e anche più) a Putin. Non sarà facile a Draghi… -