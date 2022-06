Benevento, dopo il saluto di Vogliacco arriva anche quello di Virginia (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In attesa dell’incontro tra il sindaco Clemente Mastella e il presidente giallorosso Oreste Vigorito, in programma domani, nel Sannio si sono mossi i tifosi per provare a convincere il numero uno del Benevento a fare retromarcia dopo l’annuncio dell’addio alla Strega. La manifestazione è in programma questa sera al “Ciro Vigorito“, mentre la società, inevitabilmente, vive una situazione di stallo che condiziona le eventuali mosse future. Dalla decisione del patron dipenderà, naturalmente, la programmazione per la prossima stagione, le cui basi erano già state gettate. Nel frattempo, dopo il saluto via social di Alessandro Vogliacco, destinato a fare ritorno al Genoa per fine prestito, arrivano anche le parole che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– In attesa dell’incontro tra il sindaco Clemente Mastella e il presidente giallorosso Oreste Vigorito, in programma domani, nel Sannio si sono mossi i tifosi per provare a convincere il numero uno dela fare retromarcial’annuncio dell’addio alla Strega. La manifestazione è in programma questa sera al “Ciro Vigorito“, mentre la società, inevitabilmente, vive una situazione di stallo che condiziona le eventuali mosse future. Dalla decisione del patron dipenderà, naturalmente, la programmazione per la prossima stagione, le cui basi erano già state gettate. Nel frattempo,ilvia social di Alessandro, destinato a fare ritorno al Genoa per fine prestito,nole parole che ...

