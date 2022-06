Belgio, Martinez presenta la sfida con l’Olanda: «Lukaku ha preso un duro colpo, si sta riprendendo» (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto Martinez, Ct del Belgio ha parlato in vista della sfida contro l’Olanda e della possibilità di vedere in campo Lukaku Roberto Martinez, Ct del Belgio ha parlato in vista della sfida contro l’Olanda e della possibilità di vedere in campo Lukaku. Le sue dichiarazioni: «Lukaku? Ha preso un colpo violento e speriamo di recuperarlo. Si sta allenando e potrebbe anche giocare. Stesso discorso per Hazard, non ha i 90 minuti ma in ogni caso può partire dall’iniziio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto, Ct delha parlato in vista dellacontroe della possibilità di vedere in campoRoberto, Ct delha parlato in vista dellacontroe della possibilità di vedere in campo. Le sue dichiarazioni: «? Haunviolento e speriamo di recuperarlo. Si sta allenando e potrebbe anche giocare. Stesso discorso per Hazard, non ha i 90 minuti ma in ogni caso può partire dall’iniziio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

