Beautiful, anticipazioni 3 giugno 2022: Hope e Liam si riavvicinano (Di giovedì 2 giugno 2022) A Beautiful, dopo settimane di freddezza e distanza, finalmente Hope e Liam si riavvicineranno. I due coniugi, proprio quando avevano finalmente deciso di chiudere con il passato e con i tiremmolla del figlio di Bill nei confronti di Steffy, sono ripiombati in una terribile crisi provocata, ancora una volta, dalla Forrester. Liam, infatti, convinto che la moglie lo stesse tradendo con Thomas, si è recato dalla sua ex per sfogarsi e i due sono finiti a letto insieme. Lo Spencer, pentito per il suo tradimento e dopo aver scoperto che in realtà il figlio di Ridge non fosse in atteggiamenti intimi con Hope, ma con il suo manichino, le ha confessato tutto e la ragazza, profondamente delusa e ferita, lo ha lasciato e gli ha chiesto di separarsi. In seguito, Steffy ha scoperto di essere incinta e di non ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 giugno 2022) A, dopo settimane di freddezza e distanza, finalmentesi riavvicineranno. I due coniugi, proprio quando avevano finalmente deciso di chiudere con il passato e con i tiremmolla del figlio di Bill nei confronti di Steffy, sono ripiombati in una terribile crisi provocata, ancora una volta, dalla Forrester., infatti, convinto che la moglie lo stesse tradendo con Thomas, si è recato dalla sua ex per sfogarsi e i due sono finiti a letto insieme. Lo Spencer, pentito per il suo tradimento e dopo aver scoperto che in realtà il figlio di Ridge non fosse in atteggiamenti intimi con, ma con il suo manichino, le ha confessato tutto e la ragazza, profondamente delusa e ferita, lo ha lasciato e gli ha chiesto di separarsi. In seguito, Steffy ha scoperto di essere incinta e di non ...

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful Puntate Turche: Suhan In Coma! - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #3giugno - zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2022 - #Beautiful #Brave #Beautiful - infoitcultura : Brave and beautiful, anticipazioni puntata 2 giugno 2022 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2022 -