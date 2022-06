Beach volley | World Tour 2022 Jurmala Ranghieri Lupo | debutto ok | stop Nicolai Cottafava

(Di giovedì 2 giugno 2022) Una vittoria e una sconfitta per l’Italnella prima giornata del torneo Élite 16 diin Lettonia. In attesa del derby di domani,partono con il piede giusto contro i padroni di casa Samoilovs/Smedins, mentresi arrendono al tie break con Varenhorst/Van de Velde.hanno ottenuto la loro prima vittoria in un Élite 16 superando 2-0 Samoilovs/Smedins che nel primo set hanno tenuto la scia degli azzurri perdendo 21-19 in volata. Più netto il successo della coppia italiana nel secondo set con il punteggio di 21-17. Domani alle 11 sfida a Varenhorst/Van de Velde e nel pomeriggio il derby per. Svanisce al tie break il sogno di ...

Advertising

filoferretti : RT @stanga1711: beach volley è lo sport da spiaggia più bello che esista - stanga1711 : beach volley è lo sport da spiaggia più bello che esista - patriziobonaiu1 : @valeindie6 ?? ?? ?? ?? ?? Dev' essere come la mia passione per il Beach volley femminile ???????? - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: ?? I Mondiali di Beach Volley sono a Roma! ???? Manca sempre meno, appuntamento al Foro Italico dal 10 al 19 giugno! ???Tariff… - Federvolley : ?? I Mondiali di Beach Volley sono a Roma! ???? Manca sempre meno, appuntamento al Foro Italico dal 10 al 19 giugno!… -

Appuntamento venerdì 3 giugno alle ore 18.30 presso il centro sportivo di via Allende, dove saranno inaugurati i nuovi campi dae da basket, realizzati nell'ambito della riqualificazione ...Tre mesi da vivere tutti d'un fiato, di grande passione, gioco, divertimento, competizione tra, basket sia in città, sia al mare. Spazio anche al sociale e alla solidarietà.Una vittoria e una sconfitta per l’Italbeach nella prima giornata del torneo Élite 16 di Jurmala in Lettonia. In attesa del derby di domani, Ranghieri/Lupo partono con il piede giusto contro i padroni ...Per la «Giornata mondiale dello sport» il parco Trenno diventa una Polisportiva a cielo aperto calcio, basket, tennis, baseball, rugby, pugilato, beach volley, crossfit, tai chi. L’evento prevede torn ...