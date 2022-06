Batman, arriva il Batmanga dell’uomo Pipistrello: dove trovarlo (Di giovedì 2 giugno 2022) Dal 26 maggio è disponibile il capolavoro pop che parla dello sbarco di Batman in Giappone nella versione integrale a cura di Jiro Kuwata Per la prima volta in Italia in versione integrale, Planet Manga pubblica Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata, perla misconosciuta dell’uomo Pipistrello disponibile da giovedì 26 maggio in fumetteria e su Panini.it. La sua origine risale al Giappone degli anni Sessanta quando, al culmine della popolarità della serie TV del Batman interpretato da Adam West, viene realizzato dal mangaka Jiro Kuwata un manga che racconta l’affascinante storia dello sbarco in Giappone del Cavaliere Oscuro. Rimasta quasi sconosciuta fuori dal Giappone per oltre 40 anni, questa miniserie composta da 53 capitoli è stata riscoperta e meticolosamente restaurata per essere ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) Dal 26 maggio è disponibile il capolavoro pop che parla dello sbarco diin Giappone nella versione integrale a cura di Jiro Kuwata Per la prima volta in Italia in versione integrale, Planet Manga pubblica: Ilga di Jiro Kuwata, perla misconosciutadisponibile da giovedì 26 maggio in fumetteria e su Panini.it. La sua origine risale al Giappone degli anni Sessanta quando, al culmine della popolarità della serie TV delinterpretato da Adam West, viene realizzato dal mangaka Jiro Kuwata un manga che racconta l’affascinante storia dello sbarco in Giappone del Cavaliere Oscuro. Rimasta quasi sconosciuta fuori dal Giappone per oltre 40 anni, questa miniserie composta da 53 capitoli è stata riscoperta e meticolosamente restaurata per essere ...

Advertising

Lopinionista : Batman, arriva il Batmanga dell'uomo Pipistrello: dove trovarlo - MaxCarbonaro : RT @comicus_it: Arriva in Italia per la prima volta lo storico manga di Batman realizzato da Jiro Kuwata negli anni '60. Potete vedere alcu… - comicus_it : Arriva in Italia per la prima volta lo storico manga di Batman realizzato da Jiro Kuwata negli anni '60. Potete ved… - AkibaGamers : Planet Manga annuncia l'arrivo in Italia della versione integrale di BATMAN, IL BATMANGA, opera di Jiro Kuwata dedi… - zazoomblog : Batman: il Batmanga di Jiro Kuwata arriva in versione integrale grazie a Panini Comics - #Batman: #Batmanga… -