Basket: Italia, Gianmarco Pozzecco ufficiale nuovo allenatore azzurro (Di giovedì 2 giugno 2022) Gianmarco Pozzecco è stato ufficialmente proclamato quale nuovo allenatore della Nazionale Italiana. La decisione è diventata di dominio pubblico con un comunicato stampa emesso dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il Poz succede a Meo Sacchetti, per il quale fra l’altro giocò nell’ultima stagione in carriera a Capo d’Orlando. La presentazione alla stampa del nuovo commissario tecnico ci sarà domani (venerdì 3 giugno) alle 14:30 all’Hotel Principe di Savoia, a Milano. Pozzecco debutterà il 25 giugno nell’amichevole a Trieste contro la Slovenia (che dovrebbe avere sia Luka Doncic che Goran Dragic per l’occasione). Primo impegno ufficiale, invece, quello di Almere il prossimo 4 luglio, dove gli azzurri sfideranno l’Olanda nelle ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022)è stato ufficialmente proclamato qualedella Nazionalena. La decisione è diventata di dominio pubblico con un comunicato stampa emesso dalla Federazionena Pallacanestro. Il Poz succede a Meo Sacchetti, per il quale fra l’altro giocò nell’ultima stagione in carriera a Capo d’Orlando. La presentazione alla stampa delcommissario tecnico ci sarà domani (venerdì 3 giugno) alle 14:30 all’Hotel Principe di Savoia, a Milano.debutterà il 25 giugno nell’amichevole a Trieste contro la Slovenia (che dovrebbe avere sia Luka Doncic che Goran Dragic per l’occasione). Primo impegno, invece, quello di Almere il prossimo 4 luglio, dove gli azzurri sfideranno l’Olanda nelle ...

