Basket femminile: l’Italia travolge il Belgio nella seconda partita del torneo di Melilla (Di giovedì 2 giugno 2022) Buona la seconda per l’Italia di Lino Lardo nel torneo di Melilla. Dopo aver perso all’esordio contro la Spagna, le azzurre si sono imposte nettamente questa sera contro il Belgio per 77-60. Una prestazione convincente quella della nazionale italiana, che ha sempre fatto partita di testa, allungando in maniera decisiva in un ultimo quarto chiuso con il parziale di 23-12. Nessuna azzurra ha chiuso in doppia cifra, ma è stata una prova corale di squadra. Costanza Verona con nove punti è la miglior marcatrice, ma ottimo il contributo anche di Martina Bestagno ed Olbis Andrè, entrambe a quota otto punti. Al Belgio non sono bastati gli 11 punti di Joris e i 10 di Lisowa. Un primo tempo equilibrato e chiuso avanti dall’Italia di due punti (36-34). Nel terzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Buona laperdi Lino Lardo neldi. Dopo aver perso all’esordio contro la Spagna, le azzurre si sono imposte nettamente questa sera contro ilper 77-60. Una prestazione convincente quella della nazionale italiana, che ha sempre fattodi testa, allungando in maniera decisiva in un ultimo quarto chiuso con il parziale di 23-12. Nessuna azzurra ha chiuso in doppia cifra, ma è stata una prova corale di squadra. Costanza Verona con nove punti è la miglior marcatrice, ma ottimo il contributo anche di Martina Bestagno ed Olbis Andrè, entrambe a quota otto punti. Alnon sono bastati gli 11 punti di Joris e i 10 di Lisowa. Un primo tempo equilibrato e chiuso avanti daldi due punti (36-34). Nel terzo ...

