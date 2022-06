Basket, Ettore Messina: “Gara solida che ci ha permesso di chiudere la serie. Ora testa alla finale” (Di giovedì 2 giugno 2022) Con la vittoria ottenuta ieri in quel di Sassari, contro la Dinamo di coach Piero Bucchi, l’Olimpia Milano ha archiviato la semifinale dei playoff di serie A di Basket 2021-2022, ed è pronta per la rivincita della finale Scudetto dello scorso anno contro la Virtus Bologna (che, a sua volta, ha eliminato Tortona). Entrambe le finaliste hanno chiuso le rispettive serie senza concedere alcuna vittoria ai rivali, 3-0 secco quasi senza storia: il “quasi” è da riferire perlopiù a Bologna, che soprattutto in Gara-1 ha rischiato di perdere l’incontro; l’Armani Exchange ha tenuto saldamente il controllo della serie, in ogni match che l’ha vista protagonista contro Sassari. Milano ha chiuso ieri la serie, come detto, battendo Sassari in trasferta per 69-87; di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Con la vittoria ottenuta ieri in quel di Sassari, contro la Dinamo di coach Piero Bucchi, l’Olimpia Milano ha archiviato la semidei playoff diA di2021-2022, ed è pronta per la rivincita dellaScudetto dello scorso anno contro la Virtus Bologna (che, a sua volta, ha eliminato Tortona). Entrambe le finaliste hanno chiuso le rispettivesenza concedere alcuna vittoria ai rivali, 3-0 secco quasi senza storia: il “quasi” è da riferire perlopiù a Bologna, che soprattutto in-1 ha rischiato di perdere l’incontro; l’Armani Exchange ha tenuto saldamente il controllo della, in ogni match che l’ha vista protagonista contro Sassari. Milano ha chiuso ieri la, come detto, battendo Sassari in trasferta per 69-87; di ...

